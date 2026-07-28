Francia, fiducia consumatori di luglio sale oltre le attese a 86 punti

(Teleborsa) - Migliora oltre le attese la fiducia dei consumatori francesi di luglio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato pari a 86 punti dagli 84 del mese precedente. Il dato è anche superiore al consensus che stimava un aumento fino a 85.



L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora a -26 punti (era -28 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -14 punti da -16.



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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