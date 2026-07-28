Appuntamenti macroeconomici del 28 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 28/07/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 84 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 3,84 Mld Euro)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92,1 punti; preced. 91,2 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 10 punti; preced. 4 punti)
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