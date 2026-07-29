Banca Generali, Mossa: afflussi record dopo difficoltà legate all'M&A, reclutamente sta accelerando

(Teleborsa) - "Sono molto fiducioso sulla nostra capacità di crescere
, grazie alla flessibilità
che abbiamo e alla forza degli hub strategici
della nostra piattaforma di asset management, con ulteriori iniziative che saranno svelate nella seconda metà dell'anno". Lo ha detto Gian Maria Mossa
, AD di Banca Generali
, nella call sui risultati del primo semestre 2026
.
L'utile operativo
del primo semestre 2026, escluse le commissioni di performance, è stato pari a 299 milioni di euro (+13% su base annua), trainato da un solido margine di interesse finanziario (+7%), elevate commissioni ricorrenti nette (+15%), uno stabile rapporto di distribuzione dei dividendi a consulenti finanziari e terze parti, nonostante maggiori costi operativi (+11%) principalmente per l'aggiornamento dell'infrastruttura IT/dati/AI.
L'utile netto
del primo semestre 2026 è stato pari a 279 milioni di euro (+39% su base annua), inclusi 19,6 milioni di euro di oneri fiscali aggiuntivi per BG FML. "Sulla base delle discussioni costruttive con le autorità lussemburghesi e del rafforzamento delle nostre piattaforme AM, siamo fiduciosi che questo ostacolo fiscale possa normalizzarsi nel tempo
e gradualmente spostarsi, entro il 2028, in un intervallo del 27-28%, incluso l'aumento temporaneo dell'IRAP", ha sottolineato l'AD.
L'utile netto di Intermonte
nel primo semestre 2026 è stato pari a 6,2 milioni di euro (+93% su base annua) con sinergie di ricavo per 7,8 milioni di euro, in linea con l'obiettivo di 10-15 milioni di euro per quest'anno.
Gli asset totali
nel primo semestre 2026 hanno raggiunto quota 129 miliardi di euro (+14% su base annua), di cui 121,1 miliardi di euro distribuiti dalla rete BG FA e 7,9 miliardi di euro distribuiti dalle reti di agenti italiani AG (prodotti ibridi).
Mossa si è detto "molto soddisfatto e fiducioso" sul progetto Insurbanking con Alleanza
, che a fine giugno vede un contributo pari a oltre 260 milioni di euro di wrapper assicurativi, in totale circa 200 milioni di euro nel primo semestre 2026 (obiettivo per l'esercizio 2026 a 500 milioni di euro). La componente di investimento (attualmente al 46% del totale) raggiungerà circa il 70% nel breve-medio termine grazie ai trasferimenti automatici. Inoltre, ha svelato che ci sono oltre 5.000 nuovi conti correnti da clienti (obiettivo di 15.000 per l'esercizio 2026).
Gli afflussi totali
nel primo semestre 2026 sono stati pari a 4,4 miliardi di euro (+47% su base annua), "il miglior primo semestre di sempre
, grazie alla forte ripresa dell'attività commerciale dopo le difficoltà legate all'M&A dello scorso anno", ha sottolineato.
Le nuove assunzioni nel primo semestre 2026 sono state pari a 106 professionisti (+31% su base annua), di cui 64 senior professional (+39% su base annua). "Il reclutamente sta accelerando
", ha detto l'AD, sottolineando la significativa parte proveniente dal private banking "grazie alla nostra proposizione che attrae private banker con specifiche competenze nel corporate advisory".