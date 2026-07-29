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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,35%
Il DAX esordisce a 25.551,97 punti
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29 luglio 2026 - 09.04
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