Milano 10:23
51.654 -0,09%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:23
10.907 +0,33%
Francoforte 10:23
25.421 -0,17%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,35%

Il DAX esordisce a 25.551,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,35%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,35%, dopo aver aperto a 25.551,97 punti.
Condividi
```