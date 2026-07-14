Milano 12:14
52.553 -0,49%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:14
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Francoforte 12:14
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Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,65%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 52.467,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,65%)
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,65%, dopo aver aperto a 52.467,73 punti.
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