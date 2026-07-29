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Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso dell'1,59%

Ibex 35 termina a 19.412,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso dell'1,59%
Seduta in calo per Madrid, che retrocede dell'1,59% e chiude a 19.412,7 Euro.
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