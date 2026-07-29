Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 28/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,27 miliardi di euro, con un incremento di ben 480,3 milioni, pari al 12,69% rispetto ai precedenti 3,79 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,3 miliardi azioni della seduta precedente a 0,39 miliardi.



Su 755 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 346 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 371 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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