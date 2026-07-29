"Buy" per Movado

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Seduta vivace per la big statunitense degli orologi di lusso , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,30%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 38,05 USD, con stop loss posto a quota 36,12 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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