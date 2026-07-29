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Fatturato industria Italia (MoM) in maggio

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Fatturato industria Italia (MoM) in maggio
Italia, Fatturato industria in maggio su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -0,2%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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