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Fatturato industria Italia (MoM) in maggio
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29 luglio 2026 - 10.20
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Fatturato industria in maggio su base mensile (MoM) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente -0,2%.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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