Milano 16:32
52.097 -0,60%
Nasdaq 16:32
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Dow Jones 16:32
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Londra 16:32
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Francoforte 16:32
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Scorte industria USA (MoM) in maggio

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Scorte industria USA (MoM) in maggio
USA, Scorte industria in maggio su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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