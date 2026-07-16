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Scorte industria USA (MoM) in maggio
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16 luglio 2026 - 16.05
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Scorte industria in maggio su base mensile (MoM) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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