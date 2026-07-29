Hera, ricavi adjusted -3% ed Ebitda adjusted +7,5% nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Hera ha registrato ricavi adjusted del primo semestre a 6.494,6 milioni di euro (-3%), rispetto ai 6.645,0 milioni al 30 giugno 2025, principalmente per la riduzione dei volumi nei mercati di ultima istanza e Consip.



L'Ebitda adjusted si attesta a 715,5 milioni di euro, in aumento del 7,5% rispetto al primo semestre 2025 adjusted, grazie al contributo di tutte le filiere. Il 65% del MOL adjusted è generato dalle due filiere infrastrutturali reti ed ambiente.



Il risultato operativo netto adjusted sale a 386,5 milioni di euro, e registra una crescita del 14,7% se confrontato con il valore adjusted dell’esercizio 2025. Tale risultato è dovuto a una diminuzione degli accantonamenti che compensa i maggiori ammortamenti legati alla crescita infrastrutturale.



Nonostante l’incremento del tax rate, pari al 29,5% rispetto al 29% del primo semestre 2025 per l’incremento dell’Irap nel biennio 2026-2027 definito nel Decreto Bollette, l’utile netto adjusted sale a 245,8 milioni di euro, in crescita del 13,5%. Parimenti cresce anche l’utile di pertinenza degli Azionisti adjusted, pari a 227,6 milioni di euro (+15,8%), rispetto al risultato adjusted del primo semestre 2025. Al netto dell’addizionale Irap, l’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti si attesterebbe a 232 milioni, in linea con il consensus degli analisti. Tutti i risultati confermano ancora una volta la creazione di valore per tutti gli stakeholder, perfettamente in linea con le attese del Piano industriale.



L’indebitamento finanziario netto si attesta a 4.248,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3.944,4 milioni al 31 dicembre 2025, con un rapporto debito netto/MOL pari a 2,75x, a conferma della solidità e flessibilità finanziaria della multiutility che potrà continuare a cogliere ulteriori opportunità di crescita, sia organica che per linee esterne.



In particolare, gli investimenti operativi del primo semestre 2026, al lordo dei contributi in conto capitale, sono saliti a 510,5 milioni di euro (+23,3%) rispetto ai 414 milioni al 30 giugno 2025. Agli investimenti operativi si aggiungono investimenti per M&A relativi a Sostelia e SEA per 142 milioni di euro. Nel primo semestre gli investimenti operativi più quelli destinati alle M&A, pari a 652,5 milioni di euro complessivi, risultano in crescita del 56% rispetto ai 417 milioni dell’analogo periodo 2025. Anche considerando solo gli investimenti di sviluppo è stata realizzata un’importante accelerazione: sono aumentati di 2,6 volte, attestandosi a 362 milioni di euro, rispetto a quelli del semestre omologo del 2025 pari a 137 milioni.







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