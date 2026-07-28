Lottomatica, nel primo semestre Ebitda in crescita del 10% trascinato dal canale online

Confermata guidance nella parte alta del range.

(Teleborsa) - Lottomatica Group ha chiuso il primo semestre con una raccolta consolidata che si è attestata a 23,7 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al primo semestre 2025, con il segmento Online in aumento del 12%. I ricavi complessivi sono saliti a 1.180,6 milioni di euro (+5%, +9% a payout normalizzato), di cui 525,1 milioni dal segmento Online (+13%, +17% a payout normalizzato), 275,4 milioni da Sports Franchise (-1%, +9% a payout normalizzato) e 380,0 milioni da Gaming Franchise (-2%).



L'Adjusted EBITDA è stato pari a 465,3 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al primo semestre 2025 (481,3 milioni e +20% a payout normalizzato), con un margine salito al 39,4% dei ricavi dal 37,4%. Il solo segmento Online ha registrato un EBITDA di 303,9 milioni (+21%), con un margine del 57,9%. Nel secondo trimestre, l'Adjusted EBITDA si è attestato a 230 milioni di euro, in crescita del 14% su base annua (+17% a payout normalizzato), con l'EBITDA online in aumento del 24% e margine al 58%.



L'utile netto rettificato è stato pari a 196 milioni di euro, mentre l'operating cash flow ha raggiunto 385,5 milioni (da 344,3 milioni). L'indebitamento finanziario netto si attesta a 2.110,4 milioni di euro, corrispondente a una leva finanziaria di 2,3 volte l'Adjusted EBITDA su base LTM.



Sul fronte competitivo, la quota di mercato Online totale è salita al 31,6% nel secondo trimestre (+1,1 punti percentuali su base annua), con quote analoghe in iSports (31,8%) e iGaming (31,6%). La quota di mercato Totale Sports di PWO ha raggiunto il 9,2%, superando i livelli pre-migrazione. Il gruppo ha inoltre restituito oltre il 10% della propria capitalizzazione di mercato agli azionisti da giugno 2025, tramite dividendi e buyback.



"Il secondo trimestre del 2026 continua a dimostrare la nostra 'crescita costante' su tutti i principali indicatori finanziari e aziendali: crescita dell'Adj. EBITDA in ogni trimestre degli ultimi 10 anni, ad eccezione del periodo delle restrizioni dovute al Covid, aumento continuo e sostanziale dei margini grazie a un mercato online e a una quota di mercato in costante crescita", ha dichiarato Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica Group. "Grazie a ciò, abbiamo costantemente garantito rendimenti superiori ai nostri azionisti e distribuito oltre il 10% della nostra capitalizzazione di mercato dal giugno 2025, incluso il buyback. Sulla scia di questo solido trimestre, ribadiamo inoltre la nostra previsione di chiudere l'esercizio 2026 con un Adj. EBITDA nella fascia alta della guidance".

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