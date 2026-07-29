Hermes conferma outlook, solida crescita vendite e utile stabile nel 2° trimestre

(Teleborsa) - La maison del lusso francese Hermès ha riportato una discreta crescita delle vendite nel secondo trimestre dell'anno, trainata dalla ripresa del turismo in Europa e dalla forte domanda negli Stati Uniti. Nel secondo trimestre dell'anno, il fatturato è aumentato del 6,7% a tassi di cambio costanti a 4,1 miliardi di euro, in linea con le aspettative, portando il fatturato del semestre a 8,2 miliardi di euro, in crescita del 6% a cambi costanti, nonostante un contesto valutario sfavorevole e le incertezze geopolitiche globali.



Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita, fatta eccezione per il Medio Oriente. Nelle Americhe, la crescita ha raggiunto il 15%, mentre in Giappone si è attestata all'11%. In Europa, Francia esclusa, si registra una solida crescita del 9%, grazie anche all'apertura di una nuova Maison a Londra. In Francia si registra una crescita del 2%.



L'utile operativo rettificato si è attestato a 3,4 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,3 miliardi dello scorso anno e pari al 41% delle vendite, mentre l'utile netto di pertinenza dell'azienda risulta stabile a 2,2 miliardi di euro. Come nel primo semestre del 2025, il dato include il contributo straordinario prelevato sugli utili delle grandi imprese in Francia. Escludendo tale contributo, l'utile netto consolidato (quota di gruppo) si è attestato a 2,5 miliardi di euro, pari al 30,7% del fatturato.



Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è cresciuto del 16% a 2,7 miliardi di euro, mentre il free cash flow rettificato ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro, in aumento del 18%, al netto degli investimenti operativi (0,3 miliardi di euro) e del rimborso delle passività da leasing (0,2 miliardi di euro).



Quanto all'outlook, Hermès conferma un ambizioso obiettivo di crescita del fatturato a tassi di cambio costanti, a dispetto delle incertezze economiche, geopolitiche e monetarie globali.

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