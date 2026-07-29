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Interpump acquista il 100% di Teknoice

Finanza
Interpump acquista il 100% di Teknoice
(Teleborsa) - Interpump Group ha acquisito il 100% del capitale di Teknoice, azienda attiva nelle linee di produzione industriale e semi-industriale del gelato, progettando e producendo linee complete, inclusi sistemi di pastorizzazione, congelatori, linee di estrusione e riempimento e macchine confezionatrici.

Fondata nel 1992 a Milano e avente all'incirca 70 dipendenti, la società - si legge in una nota - ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 30 milioni di euro e un EBITDA margin pari a circa il 14%. Teknoice è stata valutata circa 18 milioni (Enterprise Value).

Fulvio Montipò, presidente esecutivo di Interpump, ha dichiarato: "Proseguiamo il nostro percorso di crescita e diversificazione. Questa acquisizione negli impianti per il settore Food & Beverage ci consentirà di sfruttare le sinergie con gli altri prodotti del nostro portafoglio".
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