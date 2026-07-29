Londra: su di giri Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Reckitt Benckiser Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,59 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 53,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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