Londra: andamento rialzista per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Reckitt Benckiser Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,64 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 51,22. L'equilibrata forza rialzista di Reckitt Benckiser Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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