Londra: rosso per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Rosso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che sta segnando un calo del 2,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reckitt Benckiser Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 50 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 48,89. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 48,49 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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