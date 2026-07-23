Londra: calo per Diploma
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che mostra un decremento dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diploma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diploma rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Diploma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 75,35 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 73,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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