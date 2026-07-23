Londra: calo per Diploma

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che mostra un decremento dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diploma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diploma rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Diploma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 75,35 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 73,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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