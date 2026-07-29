Madrid: movimento negativo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto finanziario con sede in Spagna, con una flessione dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Unicaja Banco è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,307 Euro. Primo supporto a 3,221. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,191.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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