Madrid: movimento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' istituto finanziario con sede in Spagna , con una flessione dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di Unicaja Banco è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,307 Euro. Primo supporto a 3,221. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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