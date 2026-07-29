Madrid: scambi al rialzo per Repsol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Repsol confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,85 Euro con primo supporto visto a 25,61. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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