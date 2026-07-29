Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Pressione su Auto1, che perde terreno, mostrando una discesa del 12,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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