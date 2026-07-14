BCE seleziona 36 fornitori per progetto pilota dell'euro digitale: 8 le aziende italiane

Ricevute oltre 50 candidature

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha selezionato 36 fornitori di servizi di pagamento (PSP) provenienti da tutta l'area euro per partecipare al progetto pilota dell'euro digitale. Il progetto pilota è fondamentale per testare la funzionalità tecnica e i processi operativi dell'euro digitale, nonché per perfezionare l'esperienza utente. Il progetto pilota mira a supportare i lavori preparatori in corso per la potenziale emissione di un euro digitale e dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027 per un periodo di 12 mesi.



A seguito di un invito a manifestare interesse nel marzo 2026, l'Eurosistema ha ricevuto oltre 50 candidature da parte di PSP. I partecipanti selezionati, tra cui banche e fornitori di servizi non bancari, rappresentano un'ampia gamma di modelli di business e dimensioni e offrono una vasta copertura geografica, garantendo un ambiente di test e apprendimento diversificato e rappresentativo per l'euro digitale.



Tra le aziende selezionate, ci sono 8 italiane: Banca Monte dei Paschi di Siena , Banca Sella, Isybank, Nexi , Numia, Poste Italiane , Satispay, UniCredit .



"Il forte interesse del mercato per il progetto pilota dimostra la disponibilità del settore privato a impegnarsi attivamente e a progredire rapidamente nel progetto dell'euro digitale per rafforzare il panorama europeo dei pagamenti - ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e presidente della Task Force di alto livello sull'euro digitale - Attendiamo con interesse un impegno più profondo, collaborando e imparando insieme ai fornitori di servizi di pagamento europei per sviluppare un euro digitale sicuro, efficiente e inclusivo".



Il progetto pilota utilizzerà una versione beta dell'euro digitale. Sarà funzionalmente e tecnicamente simile all'euro digitale previsto nella bozza di legge, ma non avrà corso legale.



Alcuni dei fornitori selezionati - noti come PSP di distribuzione - consentiranno al personale dell'Eurosistema di accedere ai servizi dell'euro digitale beta, come la creazione di un conto in euro digitale beta e l'effettuazione di pagamenti, mentre altri - noti come PSP di acquisizione - serviranno gli esercenti selezionati, consentendo loro di ricevere pagamenti in euro digitale beta. Alcuni fornitori svolgeranno un duplice ruolo, sia di acquisizione che di distribuzione.



Il progetto pilota coinvolgerà il personale della BCE e delle banche centrali nazionali partecipanti, nonché commercianti online e commercianti che offrono servizi di routine presso le proprie sedi (ad esempio, mense e ristoranti). Il personale delle banche centrali partecipanti avrà l'opportunità di effettuare pagamenti in euro digitali in versione beta da persona a persona (sia online che offline) e da persona ad azienda (sia presso i punti vendita fisici, inclusi i POS software, sia tramite e-commerce, inclusi i pagamenti mobili).

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