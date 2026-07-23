Quadro rialzista per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta in ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,33%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 371,9 USD, con stop loss calcolato a quota 138,7 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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