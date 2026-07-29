Stock case in vendita aumenta dell'1,2% in secondo trimestre

ma scende del 2,1% rispetto a un anno fa

(Teleborsa) - Lo stock di abitazioni in vendita è cresciuto dell'1,2% nel secondo trimestre 2026 rispetto al trimestre precedente. Un aumento che, secondo il report dell'Ufficio Studi di idealista riflette più il rallentamento degli scambi che un ritorno di offerta sul mercato: gli immobili restano in vendita più a lungo. Su base annua il confronto con il secondo trimestre 2025 mostra, comunque, una contrazione dello stock del 2,1%, a conferma che il riassorbimento resta parziale.



Il fenomeno è più evidente proprio nei mercati più dinamici. A Milano lo stock è cresciuto del 4,1% nel trimestre e del 6,1% su base annua: il segnale di un mercato che sembra aver toccato il proprio tetto, dove prezzi elevati e tassi ancora alti frenano gli acquisti e allungano i tempi di vendita. Aumenti marcati anche in diversi capoluoghi del Centro-Nord, da Padova (9,6%) e Verona (8%) a Venezia (4,6%) e Bologna (4,4%).





Roma, al contrario, mostra un'offerta stabile nel trimestre (0,1%) e in calo sull';anno (-3,4%): un mercato che continua ad assorbire la domanda, sostenuto da valori ancora contenuti rispetto alle grandi capitali europee. In contrazione anche Torino (-0,5%), Genova (-0,9%), Bari (-1,1%), Catania (-1,8%) e Palermo (-2,3%).

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