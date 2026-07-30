De Nora migliora guidance su margine EBITDA con spinta da Water Technologies

(Teleborsa) - Industrie De Nora , società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, ha comunicato che i ricavi al 30 giugno 2026 sono pari a 403,1 milioni di euro, rispetto a 415,6 milioni al 30 giugno 2025, e risultano in linea con le attese del Gruppo. Il dato risente per circa 22 milioni dall'evoluzione di alcune valute, in particolare dai tassi di cambio Euro-Dollaro ed Euro-Yen; al netto di tali effetti, la variazione rispetto al primo semestre 2025 è positiva del 2,3%.



L'EBITDA Adjusted è risultato pari a 81,8 milioni di euro, in crescita dello 0,5% su base annua, con un EBITDA adjusted margin al 20,4%, in aumento di circa 80 punti base rispetto al primo semestre del 2025. Il miglioramento della marginalità è riconducibile alla performance del segmento Water Technologies, che nel periodo ha registrato un EBITDA adjusted margin pari al 25,2%, beneficiando della crescita dei ricavi e di un mix di vendita più favorevole. L'Utile Netto adjusted è pari a 30,7 milioni di euro, rispetto a 39,7 milioni nel primo semestre 2025. Inclusi gli oneri e proventi non ricorrenti, l'Utile Netto è pari a 28,7 milioni di euro, rispetto a 35,5 milioni al 30 giugno 2025.



Il backlog al 30 giugno 2026 è pari a euro 484,3 milioni. Considerando anche la seconda tranche degli ordini relativi al progetto Moeve per l'idrogeno verde, acquisita all'inizio di luglio, il valore del backlog si attesta a 504,0 milioni, in crescita dell'11,9% rispetto al 31 dicembre 2025. Nello stesso periodo, l'order intake complessivo (euro 477 milioni), comprensivo degli ordini Moeve, ha registrato un incremento del 3,5% rispetto al primo semestre 2025.



"Il primo semestre del 2026 ha segnato importanti progressi nell'attuazione del nostro percorso di sviluppo - ha commentato l'AD Paolo Dellachà - Sotto il profilo economico-finanziario, la crescita dei risultati operativi registrata nel secondo trimestre ha sostenuto l'evoluzione dei ricavi e della redditività, consentendoci di conseguire performance che, in alcune aree, hanno superato le nostre aspettative".



"Guardiamo alla seconda metà dell'anno con fiducia, grazie alla visibilità garantita dal backlog, alla nostra capacità di esecuzione e alle opportunità offerte dai mercati diversificati in cui operiamo. Alla luce dei risultati conseguiti nel semestre, confermiamo lo sviluppo atteso dei ricavi e rivediamo al rialzo la guidance relativa al margine EBITDA adjusted organico per l'esercizi o 2026".



In particolare, l'EBITDA margin adjusted è ora atteso nel range 18% - 20%, rispetto alla precedente indicazione che lo collocava nella parte alta del range 15% - 18%. Ricavi organici attesi nel range 830-850 milioni di euro.

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