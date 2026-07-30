Amundi, primo semestre record con ricavi a oltre 1,8 miliardi di euro (+13,8%)

(Teleborsa) - Amundi ha archiviato un primo semestre 2026 record con ricavi netti rettificati a oltre 1,8 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato in un semestre. La crescita è stata del 13,8% rispetto al primo semestre 2025 pro forma, trainata dai ricavi derivanti dalle attività operative. Le commissioni di gestione nette sono aumentate dell'11% su base semestrale, e le commissioni di performance si sono attestate a 123 milioni di euro contro i 57 milioni del primo semestre 2025.



L'utile netto rettificato è stato pari a 781 milioni, in crescita del 22,4%, mentre l'utile rettificato per azione ha raggiunto i 3,78 euro, anch'esso in crescita del 22%.



Il patrimonio in gestione al 30 giugno 2026 è aumentato del 14% su base annua e dell'8% su base trimestrale, raggiungendo il massimo storico di 2.581 miliardi di euro.



L'amministratore delegato Valérie Baudson ha dichiarato: "Tutte le nostre priorità strategiche hanno contribuito a questi risultati. Il continuo sviluppo della nostra offerta, unitamente alla solida performance di diversi fondi di punta, ci consente di soddisfare le diverse esigenze della nostra clientela in crescita. Il trimestre è stato inoltre caratterizzato dal successo dell'IPO della nostra joint venture in India, SBI FM, che al momento della quotazione era valutata oltre 10 miliardi di euro. Iniziamo il secondo semestre con un forte slancio e restiamo pienamente impegnati nell'attuazione della nostra strategia, con una chiara priorità: generare crescita e creare valore per i nostri clienti e azionisti".







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