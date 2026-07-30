Toscana Aeroporti, utile semestrale sale a 6,3 milioni di euro. Ricavi +15,4%

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti , società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha registrato ricavi totali consolidati del primo semestre 2026 pari a 76,3 milioni di euro, con un incremento del +15,4% in confronto ai 66,1 milioni di euro del 2025. In particolare, i ricavi operativi consolidati si attestano a 56,9 milioni di euro rispetto ai 52,5 milioni di euro del primo semestre del 2025, evidenziando una crescita del +8,4%.



La variazione positiva è stata sostenuta sia dall'andamento dei ricavi Aviation, pari a 43,8 milioni di euro (+10,8%) che dai ricavi Non Aviation, pari a 22,9 milioni di euro (+6,5%), che hanno più che compensato l'incremento degli oneri sviluppo network, attestatisi a 9,8 milioni di euro (+14,9%). Hanno inoltre contribuito alla crescita complessiva i ricavi per servizi di costruzione, aumentati di +7,1 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2025 (+75,3%) a conferma della significativa accelerazione del piano di sviluppo infrastrutturale del Gruppo.



L'EBITDA consolidato del Gruppo ha raggiunto il massimo storico del primo semestre dell'anno attestandosi a 21,0 milioni di euro, in aumento del +10,0% rispetto ai 19,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2025.



Il risultato netto consolidato di periodo è pari a 6,3 milioni di euro, in crescita del +9,1% rispetto ai 5,8 milioni di euro del primo semestre 2025; il risultato netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 5,81 milioni di euro rispetto ai 5,76 milioni di euro del medesimo periodo del 2025 (+0,9%), scontando il maggior risultato di pertinenza di terzi del periodo.

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