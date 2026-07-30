Kruso Kapital, impieghi crediti su pegno salgono a 170 milioni nel semestre

(Teleborsa) - Il semestre 2026 di Kruso Kapital chiude con un miglioramento dei margini operativi e un andamento dell’utile netto pari a 4,4 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2025 e con le previsioni di Piano, frutto dell’evoluzione della struttura organizzativa e della nuova governance societaria. Includendo la componente variabile delle spese del personale, l’utile netto scenderebbe a 3,5 milioni.



Al 30 giugno 2026, Kruso Kapital ha in essere circa 96,2 mila polizze di credito su pegno (di cui 78,3 mila in Italia, 17,3 mila in Portogallo e 580 in Grecia), per un totale impieghi pari a circa 170,0 milioni, in aumento dell’11,3% a/a.



Nel semestre, il margine di interesse aumenta del 21,7% a 8,0 milioni, sostanzialmente guidato dalla crescita degli interessi attivi. Il margine di intermediazione aumenta del +7,0% a/a a 18,5 milioni (€ 17,3 milioni al 30 giugno 2025).



Le commissioni nette si attestano a 10,4 milioni, sostanzialmente in linea con l’anno precedente, nonostante il minor contributo dalle aste di credito su pegno in Italia.

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