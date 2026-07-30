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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,44%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 51.217,54 punti
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Finanza
30 luglio 2026 - 09.02
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