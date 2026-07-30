Milano 11:42
51.439 -0,01%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 11:42
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,44%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 51.217,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,44%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,44%, a quota 51.217,54 in apertura.
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