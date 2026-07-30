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Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 29/07/2026

Finanza
Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 29/07/2026
(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,58 miliardi di euro, in rialzo del 7,32% rispetto ai precedenti 4,27 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.

Tra i 762 titoli scambiati sul listino milanese, 303 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 412 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 47 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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