Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 29/07/2026

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,58 miliardi di euro, in rialzo del 7,32% rispetto ai precedenti 4,27 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.



Tra i 762 titoli scambiati sul listino milanese, 303 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 412 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 47 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

Condividi

```