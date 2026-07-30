Milano
17:35
52.104
+1,29%
Nasdaq
22:00
28.106
+3,36%
Dow Jones
22:04
52.208
+1,19%
Londra
17:35
10.897
-0,10%
Francoforte
17:35
25.612
+0,60%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 23.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,19%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,19%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 52.209,57 punti
In breve
,
Finanza
30 luglio 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,19% e chiude a 52.209,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,14%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dell'1,01%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,09%
Argomenti trattati
USA
(500)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,19%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,51%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/07/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/06/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/07/2026
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,15%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,14%
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto