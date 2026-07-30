EMCOR Group, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda di servizi elettrici, meccanici, di costruzione e di impianti negli Stati Uniti , che mostra una salita bruciante del 19,07% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EMCOR Group più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 780,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 812,5. Il peggioramento di EMCOR Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 759,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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