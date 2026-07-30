Appuntamenti macroeconomici del 30 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 30/07/2026
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 34,2 punti; preced. 33,8 punti)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (preced. 0%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7 punti; preced. -7,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15,9 punti; preced. -17,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96 punti; preced. 95 punti)
11:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 206K unità; preced. 187K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 37 Mld piedi cubi; preced. 32 Mld piedi cubi)
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