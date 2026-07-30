RCS, ricavi in aumento e margini in calo nel primo semestre

(Teleborsa) - RCS MediaGroup , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 428 milioni di euro (426,2 milioni nel primo semestre del 2025), in crescita di 1,8 milioni. I ricavi digitali aumentano a 106,7 milioni e rappresentano circa il 25% dei ricavi complessivi.



I ricavi pubblicitari dei primi sei mesi del 2026 ammontano a 171,7 milioni in crescita dello 0,5% rispetto ai 170,8 milioni del primo semestre del 2025 (+0,9 milioni). La raccolta pubblicitaria complessiva sui mezzi on-line si attesta nel primo semestre 2026 a 67,3 milioni, pari a circa il 39% del totale dei ricavi pubblicitari. I ricavi editoriali e diffusionali sono pari a 147,4 milioni (155 milioni nel pari periodo del 2025) ed evidenziano una flessione di 7,6 milioni, riconducibile principalmente al calo dei ricavi da opere collaterali (-1,7 milioni), alla flessione delle vendite dei prodotti librari in Spagna (-1,1 milioni), al decremento dei ricavi diffusionali riferito al gruppo m-dis per la sua attività per editori terzi (-0,7 milioni) e al calo delle diffusioni, parzialmente compensato dalla crescita dei ricavi da abbonamenti digitali.



L'EBITDA è positivo per 76,8 milioni di euro, positivo per 80,4 milioni nel pari periodo del 2025. Gli oneri e proventi non ricorrenti netti sono negativi per 0,8 milioni (-0,7 milioni nei primi sei mesi del 2025). Il risultato operativo (EBIT) è positivo e pari a 50,2 milioni di euro (54,2 milioni nel pari periodo del 2025). Il risultato netto è pari a 34,1 milioni di euro (35 milioni nel primo semestre del 2025).



Al 30 giugno 2026, la posizione finanziaria netta è positiva per 17,2 milioni, (positiva per 16 milioni al 31 dicembre 2025). La variazione è principalmente determinata dall'apporto positivo della gestione tipica, pari a 50,4 milioni, compensato parzialmente dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi per circa 36,4 milioni, per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti complessivamente pari a circa 12,8 milioni.



A fine giugno le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale totale attiva di 1,4 milioni di abbonamenti: 792 mila per Corriere della Sera, 269 mila per Gazzetta, 197 mila per El Mundo e 143 per Expansion. Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato a metà 2025 in Spagna, nel 1° semestre 2026 ha raggiunto uno share medio dell'1% sul totale giorno e dell'1,1% in prime time (rispettivamente 1,1% e 1,3% nel secondo trimestre 2026, in crescita rispetto al primo trimestre), conseguendo nei sei mesi, a pochi mesi dalla nascita, un EBITDA positivo di 1,8 milioni.

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