Meta: free cash flow crolla del 91% a 784 milioni di dollari, in calo anche gli utili (-14%)

Zuckerberg raddoppia la scommessa sull'AI. Titolo -10% nel post market.

(Teleborsa) - Meta Platforms ha riportato ricavi in crescita del 28% a 60,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, la crescita più rapida dal quarto trimestre 2021, ma il free cash flow è crollato a 784 milioni di dollari, contro 8,55 miliardi di un anno prima, spingendo il titolo giù del 10% in dopo-borsa. L'utile netto è sceso del 14% a 15,8 miliardi di dollari, con EPS a 6,18 dollari, sotto il consensus di 7,22 dollari secondo LSEG. L'utile operativo è calato dell'8% a 18,8 miliardi, con margine al 31% (dal 43%), penalizzato da 2,4 miliardi di oneri legali e 1,18 miliardi di costi legati al taglio del personale di maggio.



"L'AI sta accelerando il nostro core business oggi, alimentando la prossima generazione dei nostri prodotti e aprendo la porta a nuove opportunità enterprise", ha dichiarato il CEO Mark Zuckerberg. Nella call con gli analisti ha aggiunto: "Ci aspettiamo che una parte significativa del nostro compute sarà destinata all'addestramento dei nostri modelli, alla crescita del core business e alla realizzazione di agenti personali e nuovi prodotti, ma ci aspettiamo anche di sviluppare un ampio business al servizio di grandi clienti".



Meta ha alzato la parte bassa dell'outlook sul capex 2026 a un range di 130-145 miliardi di dollari (dai precedenti 125-145 miliardi), quasi il doppio della spesa dello scorso anno. Secondo Reuters, l'azienda punta a raddoppiare la capacità computazionale a 7 gigawatt quest'anno e a 14 gigawatt l'anno prossimo, con 32 data center operativi o in costruzione nel mondo.



Sul fronte legale, Meta ha rivelato che quattro Stati USA chiedono 1.400 miliardi di dollari di sanzioni per accuse di aver progettato Facebook e Instagram in modo da creare dipendenza nei giovani utenti. La CFO Susan Li ha dichiarato: "Continuiamo a registrare controlli sulle questioni legate ai giovani in diversi mercati e abbiamo diversi processi programmati quest'anno negli Stati Uniti, che potrebbero in ultima analisi comportare una perdita rilevante". Al netto degli oneri legali e di ristrutturazione, ha precisato Li, l'utile operativo sarebbe cresciuto del 9% su base annua.



Sul fronte utenti, Meta ha riportato 3,6 miliardi di persone attive giornalmente sulle proprie app, in crescita del 3% su anno, dopo il calo registrato ad aprile.



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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