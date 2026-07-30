Parigi: scambi al rialzo per Hermes

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Hermes mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.513 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.563,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.482,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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