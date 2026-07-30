Parigi: scambi al rialzo per Hermes
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Hermes mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.513 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.563,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.482,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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