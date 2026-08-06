Vola a Parigi Hermes

(Teleborsa) - Ottima performance per la maison di moda francese , che scambia in rialzo del 3,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hermes più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Hermes si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.569,5 Euro. Prima resistenza a 1.629. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.533,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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