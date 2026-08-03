Parigi: scambi in positivo per Hermes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison di moda francese , che tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.546,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.608,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.507,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```