Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -2,04%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 96,56. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 82,64. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 76,59.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)