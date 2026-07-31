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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -2,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 96,56. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 82,64. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 76,59.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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