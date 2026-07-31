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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,65%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14.533,5, con il supporto più immediato individuato in area 14.289,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14.186,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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