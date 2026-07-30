Metro 5, CdA approva la semestrale: ricavi a 49,5 milioni e utile a 6,3 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Metro 5, società che gestisce la linea "Lilla" di Milano - partecipata da Alstom Ferroviaria, ATM, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail STS e Partecipazioni Italia – ha approvato la relazione semestrale 2026, che chiude con risultati economici e finanziari positivi a conferma della solidità economico-finanziaria e della capacità di generare valore per il sistema della mobilità pubblica milanese, per i soci e per il Comune di Milano.



Nel primo semestre 2026, la Società ha registrato ricavi pari a 49,5 milioni di euro, un EBITDA di 31,2 milioni di euro e un utile netto di 6,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è inoltre migliorata di circa 10 milioni di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente.



I risultati raggiunti confermano la continuità del percorso di consolidamento di Metro 5 e la capacità della Società di coniugare sostenibilità economico-finanziaria, qualità del servizio e sviluppo di un’infrastruttura strategica per la città. La Linea M5 rappresenta infatti uno degli asset centrali del sistema di trasporto pubblico milanese: un’infrastruttura interamente automatizzata, ad alta tecnologia e pienamente integrata nella rete metropolitana che accompagna la mobilità quotidiana dei cittadini.



Il modello di partenariato pubblico-privato su cui si fonda Metro 5 continua a dimostrarsi efficace nella gestione e nello sviluppo di un’infrastruttura complessa e sostenibile.

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