ArcelorMittal, utile 2° trimestre scende più delle attese a 683 milioni dollari

(Teleborsa) - ArcelorMittal ha chiuso il secondo trimestre 2026 con un utile netto di 683 milioni di dollari, in forte calo rispetto agli 1,79 miliardi del secondo trimestre 2025 ed inferiore alle aspettative che stimavano un calo minore dei profitti. I ricavi invece sono cresciuti del 5% a 16,8 miliardi di dollari, mentre l''EBITDA del trimestre si è attestato a 2,06 miliardi di dollari (+11%).



Il primo semestre chiude con un utile netto di 1,26 miliardi di dollari (EPS di 1,65 dollari/azione), in calo rispetto all'utile netto rettificato di 1,81 miliardi di dollari (EPS rettificato di 2,37 dollari/azione) del primo semestre del 2025. I ricavi sono aumentati del 4,9% raggiungendo i 32,2 miliardi di dollari, rispetto ai 30,7 miliardi di dollari del primo semestre del 2025, principalmente grazie a un aumento del 10,2% del prezzo medio di vendita dell'acciaio, parzialmente compensato da un calo delle spedizioni. L'EBITDA è cresciuto dell'8,8% raggiungendo i 3,74 miliardi di dollari, grazie a risultati migliori in Europa, Nord America e nel segmento India e joint venture.



ArcelorMittal ha confermato le stime per l'esercizio e mantiene un certo ottimismo per la seconda metà del 2026. La società si dice "ben posizionata per generare una crescita che crei valore, con solidi rendimenti per gli azionisti, mantenendo al contempo un bilancio solido con rating di investimento. Le nostre prospettive di crescita a medio e lungo termine sono supportate da un portafoglio unico di opportunità".





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