Dipietro Group chiude in rialzo del 12,7% la prima seduta a Piazza Affari

(Teleborsa) - Dipietro Group
, società siciliana attiva da oltre trent'anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico, ha chiuso la prima seduta a Piazza Affari
a un prezzo pari a 1,69 euro, in rialzo del 12,65%
rispetto al prezzo di collocamento fissato in 1,5 euro per azione, raggiungendo una capitalizzazione pari a circa 15,7 milioni di euro, calcolata esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni. Considerando le azioni a voto plurimo (non quotate) l'equity value della società ha raggiunto, il valore di 19,1 milioni di euro. Nel corso della giornata, sono state scambiate 54.000 azioni, per un controvalore complessivo pari a circa 96 mila euro.
"L'avvio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan
rappresenta per Dipietro Group un passaggio significativo nel percorso di crescita avviato oltre trent'anni fa - ha commentato l'AD Carla Dipietro
- Le risorse raccolte attraverso la quotazione saranno destinate a sostenere il consolidamento della presenza del Gruppo nei mercati in cui è già attivo, con particolare riferimento a India, Mozambico e Azerbaijan, lo sviluppo commerciale e di prodotto in settori adiacenti, tra cui food e farmaceutico, le attività di ricerca e sviluppo e la realizzazione di progetti ESG di lungo periodo. Guardiamo a questa nuova fase con senso di responsabilità e determinazione, con l'obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento internazionale e continuare a generare valore duraturo per il mercato e per tutti gli stakeholder"