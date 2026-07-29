Dipietro verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 14 milioni di euro

(Teleborsa) - Dipietro Group, società siciliana attiva come System Integrator nei settori Oil & Gas, chimico, petrolchimico ed energetico, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 13,95 milioni di euro (14,1 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe), dopo aver raccolto 1,95 milioni di euro in aumento di capitale (2,1 milioni con l'opzione greenshoe). Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,5 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 1,5-1,8 euro), mentre il flottante si attesta al 13,98% (14,89% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).



Tutti i valori escludono le 2.000.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Dipietro Holding e convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione a voto plurimo ogni 1 azione ordinaria secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.



Il CdA è composto da: Antonino Dipietro (presidente e AD), Carla Dipietro (AD), Giovanni Chessari (consigliere), Silvana Di Pietro Ognissanti (consigliere), Maria Argiri (consigliere indipendente).



Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe (% diritti di voto, % azioni ordinarie), l'azionariato è composto da: Dipietro Holding al 92,49%, 86,02%; Stability SIM al 3,67%, 6,83%; mercato al 3,84%, 7,15%.



L'ammissione è prevista oggi, 29 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari venerdì 31 luglio sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA) e lo Specialist.



I clienti del Gruppo, che ha sede a Melilli (Siracusa), sono sia EPC Contractor, sia End User, nonché OEM (Original Equipment Manufacturer). Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ha generato un Valore della Produzione consolidato pari a 34,8 milioni di euro, di cui l'81% al di fuori dell'Unione europea (principalmente in India, Azerbaijan e Abu Dhabi), il 17% in Italia e il 2% in Europa.

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