IPO Dipietro: la quotazione è il frutto della nostra crescita

Dipietro Group

(Teleborsa) -ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sucon inizio degli scambi fissato per venerdì. L'operazione ha registrato unaa un prezzo di offerta pari a, per una capitalizzazione iniziale di circa 13,95 milioni di euro e un flottante del 13,98%, estendibile al 14,89% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.Dipietro Group rappresenta ladel 2026 su Euronext.In occasione dell'ingresso sul mercato,, ha espresso la soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Siamo molto soddisfatti, felici ed emozionati. È un traguardo a cui ambivamo da molto ed a cui ci è venuto spontaneo ambire, proprio per accompagnare l'importante crescita che la società sta vivendo negli ultimi anni. Abbiamo vissuto una crescita importante, con un aumento del valore della produzione dal 2022 al 2025 di più del 50%. Ci è venuto quindi spontanea la necessità di rivolgerci all'aiuto degli investitori e del mercato per supportare questa crescita, ma soprattutto per declinarla verso il futuro. Siamo molto internazionalizzati, siamo presenti in diversi Paesi del mondo e intendiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati di riferimento, entrando però anche in altri mercati a noi affini dove poter utilizzare e spendere il nostro know-how trentacinquennale, entrando in settori quali il pharma e l'alimentare".In merito agli elementi distintivi e di competitività della società all'interno del mercato industriale, Dipietro ha commentato: "Il principale aspetto che ci rende unici e che ci distingue dai nostri competitor è il fatto che non siamo legati a nessun brand. Noi facciamo analisi, possiamo integrare, partendo dalle specifiche tecniche del nostro cliente, qualunque brand pensando all'esigenza del cliente stesso, da un punto di vista tecnico e anche di risparmio dei costi. I nostri competitor sono produttori di tecnologia e quindi questa cosa ci distingue molto da loro. Abbiamo anche una multidisciplinarietà tecnica che ci contraddistingue e che è molto rara all'interno di un unico partner".In merito ai piani strategici rivolti verso settori adiacenti come il campo alimentare e farmaceutico, Dipietro ha aggiunto: "Abbiamo già un grosso know-how, che ovviamente proviene dal nostro settore di riferimento. Per crescere all'interno di questi nuovi segmenti sarà quindi necessario svilupparci in primis da un punto di vista commerciale, e magari in futuro, pensare di guardare a qualche acquisizione in questi ambiti".Infine, delineando le prospettive finanziarie per l'esercizio in corso, Carla Dipietro ha concluso: "Confermiamo assolutamente i dati positivi di crescita già comunicati precedentemente, quindi sicuramente confermeremo sia l'EBITDA sia il valore della produzione previsti per il 2026. Abbiamo un backlog molto importante e già una buona parte del soft backlog che si è trasformata in hard backlog; sono arrivati importanti contratti in Italia, ma stiamo lavorando molto anche per la nostra consociata indiana".Dipietro Group è un System Integrator con oltre trent'anni di esperienza nella progettazione di soluzioni tecnologiche integrate e su misura per i settori dell'energia, della chimica e dell'Oil & Gas. La multidisciplinarietà tecnica e l'indipendenza tecnologica costituiscono gli assi portanti della strategia aziendale per ampliare il raggio d'azione verso nuovi comparti industriali. Dipietro Group ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 34,8 milioni di euro e un Ebitda di 2,7 milioni.