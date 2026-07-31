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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Retail
Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 1.008,58 punti, ritracciando dello 0,78%.
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