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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Retail
Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 1.002,4 punti, ritracciando dello 0,87%.
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