Milano 12:19
53.389 +0,98%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:19
10.878 +0,19%
Francoforte 12:20
26.092 +0,35%

Si muove in ribasso l'EURO STOXX Retail a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Retail a Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 1.005,31 punti.
Condividi
```