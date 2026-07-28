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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Retail
Si muove con il vento in poppa il comparto vendite al dettaglio europeo, che arriva a 1.006,92 punti.
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