Convergenze avvia il programma di buyback

(Teleborsa) - Convergenze ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della delibera approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 settembre 2025.



La società ha affidato a Integrae SIM l'incarico di effettuare gli acquisti in qualità di intermediario indipendente, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dall'Assemblea. I dettagli delle operazioni saranno comunicati al mercato secondo le modalità previste dalla normativa.



Ad oggi, 14 luglio, la multi-utility italiana detiene 171.000 azioni proprie, pari al 2,281% del capitale sociale.



In Borsa, intanto, Convergenze allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,41 euro.



















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